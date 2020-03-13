Мир защищается от коронавируса: США ввели режим ЧС, Польша полностью закрывает границы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 13 марта на специальной пресс-конференции в Белом доме объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации, чтобы предупредить распространение коронавируса, сообщает ТАСС.

Введение такого режима позволит оперативно решать вопросы выделения из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов средств на то, чтобы сдерживать масштабы инфекции.

Введение режима ЧС в США регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act; 1976). Вводить общенациональный режим ЧС имеет право только президент.

Европейское государство – Польша – полностью закрывает границы для иностранцев.

Правительство Польши приняло такое решение в целях противодействия распространению коронавируса, сообщил 13 марта на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, с 00.00 15 марта будут приостановлены международные пассажирские железнодорожные и воздушные перевозки. Решено ввести полный контроль на всех польских границах, в том числе и внутри Шенгенской зоны. Первоначально запрет введут на 10 дней с возможностью продления.-0-