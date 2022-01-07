Миротворцы ОДКБ помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческие силы ОДКБ помогли силовым структурам Казахстана взять под контроль аэропорт Алматы, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что миротворцы помогают правоохранительным органам Казахстана поддерживать законность и правопорядок. Также военные обеспечивают безопасность расположенного в городе российского генконсульства и других важных объектов. Как сообщает RT, воздушный мост работает без перебоев - второй день миротворцы ОДКБ и техника прибывают в Казахстан, на этот раз уже непосредственно в аэропорт в Алматы. Аэропорт охраняют казахские военные, а теперь и с подмогой от миротворцев. Сообщения о якобы взятии аэропорта мародерами или боевиками - фейки. Попытки проникнуть на территорию были, но неудачные. Ранее первый замглавы администрации Президента Казахстана Даурен Абаев подчеркнул, что прибывшая в страну на временной основе миротворческая миссия ОДКБ не будет участвовать в ликвидации боевиков. По данным представителя российского Минобороны, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков был назначен командиром миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!