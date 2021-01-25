Мировая экономика сократилась на 4,3% в 2020 году - ООН

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики оказались в 2,5 раза хуже, чем ущерб от кризиса 2009 года. Об этом говорится в представленном сегодня в штаб-квартире ООН докладе "Мировое экономическое положение и перспективы", сообщает ТАСС.

"В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года, - говорится в документе. - Ожидаемое в 2021 году скромное восстановление едва ли компенсирует потери 2020 года".

По словам главного экономиста ООН, помощника генерального секретаря по вопросам экономического развития Эллиотта Харриса, глубина и тяжесть нынешнего беспрецедентного кризиса предвещают медленное и болезненное восстановление. Он отметил, что по мере вступления в долгосрочную фазу восстановления странам необходимо начать наращивать долгосрочные инвестиции, которые проложат путь к более устойчивому к потрясениям восстановлению.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 99,2 млн человек, более 2,1 млн умерли.-0-