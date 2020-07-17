Мировая картина коронавируса: 237 тыс. новых случаев заражения за сутки

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на планете за сутки возросло более чем на 237 тыс., свидетельствуют опубликованные 17 июля вечером данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На 11:00 17 июля в мире насчитывалось 13 616 593 инфицированных (+237 743 за сутки) и 585 727 умерших (+ 5 682 за сутки).

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 154 840. За сутки их стало больше на 137 989. Количество умерших там увеличилось на 3 554 (297 855 всего). В Европе насчитываются 3 008 972 заразившихся и 205 482 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 719, количество умерших увеличилось на 476.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 346 982, зафиксирован 33 281 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 089, умерли 505 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 472 659. Далее следуют Бразилия (1 966 748), Индия (1 003 832), Россия (759 203), Перу (337 724), ЮАР (324 221), Чили (323 698), Мексика (317 635), Великобритания (292 556) и Иран (267 061).-0-