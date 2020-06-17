Мировые авиаперевозки восстановились до 65% от докризисного уровня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые авиаперевозки восстановились на 65% от докризисного уровня - по всему миру компании сейчас выполняют 118 тыс. из 181 тыс. рейсов в сутки, сообщает РБК.

Минимум в 64 тыс. рейсов в сутки наблюдался в апреле, в мае мировая авиация, начав восстановление, достигла показателя 93 тыс. В середине июня, по данным Flightradar, было выполнено 118,9 тыс. полетов в сутки (18 января - 161 тыс.), в том числе коммерческих (то есть без учета правительственных, военных и гуманитарных) - 46,4 тыс. Это в два раза больше, чем в середине апреля, когда число коммерческих полетов было минимальным - 23 тыс. в сутки. Докризисный уровень - 102 тыс. коммерческих полетов (данные на 18 января).

Говорить, что мировая авиация начала возвращаться к показателям докризисного уровня, пока рано, сказал РБК главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. "Это может оказаться временным явлением. Более того, возможна вторая волна пандемии, рынок может не успеть прийти в себя", - полагает эксперт. Но, по его словам, такого падения, как в апреле и мае, уже не будет, поскольку изменяются масштабы распространения COVID-19.

Прирост перевозок сейчас происходит по миру за счет внутренних рейсов, отметил эксперт. "Евросоюз очень аккуратно возобновляет сообщение. Китай внутри страны восстановился на 60-70%", - рассказал Роман Гусаров.

В июне некоторые страны возобновляют международное авиасообщение. В частности, с 15 июня полеты за границу открыли Украина и Египет. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отрыть свои границы для поездок граждан союза с 15 июня, а с 1 июля планируется возобновлять сообщение и с третьими странам. При этом, несмотря на постепенное возобновление сообщения по Европе, глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предупредил, что межконтинентальные перелеты для обычных пассажиров вряд ли возобновятся до конца года.-0-