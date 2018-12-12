Мировые бренды подписали Хартию модной индустрии для борьбы с изменениями климата

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Элитные дома моды, мировые бренды одежды и розничные торговые сети подписали Хартию индустрии моды для борьбы с изменением климата, взяв на себя обязательство сократить совокупные выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году. Об этом сообщается на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Речь идет о 43 известных компаниях, среди которых Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap Inc., Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Levi Strauss & Co., Puma SE и другие. Также хартию подписала глобальная логистическая компания Maersk, которая специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Всемирный фонд дикой природы (WWF) взял на себя обязательства по реализации и поддержке 16 принципов и целей, лежащих в основе Хартии модной индустрии для борьбы с изменениями климата. Хартия остается открытой, присоединиться к ней могут любые компании или организации, профессионально занятые в сфере моды.

По словам генерального директора компании H&M Group Карла-Юхана Перссона, хартия посвящена объединению индустрии моды в важной климатической работе. "Наша отрасль имеет глобальный охват, и только вместе мы можем добиться изменений, которые срочно необходимы", - подчеркнул Перссон.

Подписав хартию, генеральные директора и президенты организаций подтвердили свою приверженность решению проблемы изменения климата и готовность расширять сотрудничество внутри и за пределами сектора моды в направлении более чистого и низкоуглеродного будущего. Индустрия моды, которая охватывает текстильную, швейную, кожевенную и обувную отрасли, начиная с производства сырья, одежды, аксессуаров и обуви и заканчивая их распределением и потреблением, имеет длинные цепочки поставок и энергоемкое производство. По сведениям журнала Forbes, на швейную индустрию приходится 10% глобальных выбросов углерода, и она остается вторым по величине промышленным загрязнителем, уступая только нефтяной отрасли.

Согласованная с целями Парижского соглашения, хартия содержит видение модной отрасли для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году и определяет вопросы, которые будут решаться участниками хартии, включая обезуглероживание на этапе производства, выбор экологически чистых материалов, использование низкоуглеродистого транспорта. Начиная с 2025 года участники хартии должны будут поэтапно сокращать использование в производстве бойлеров, работающих на каменном угле.

"Индустрия моды всегда на два шага опережала то, что касается определения мировой культуры, поэтому мне приятно видеть, что теперь она лидирует и в плане решительных климатических действий", - заявила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.

Хартия модной индустрии для борьбы с изменениями климата подписана в рамках Климатической конференции ООН. Двадцать четвертая конференция ООН по изменению климата (СОР24) проходит в Катовице с 2 по 14 декабря. В ней принимают участие лидеры десятков стран мира, тысячи экспертов, активистов, бизнесменов и представителей гражданского общества. По итогам работы планируется согласовать план реализации Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году.-0-