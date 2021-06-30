Мировые индексы на продукты питания достигли максимума за 10 лет - Путин

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", - сказал президент РФ.

Владимир Путин сообщил, что самый большой рост цен на продукты питания в РФ был отмечен в прошлом году и начале 2021 года. "У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году и начале этого года. Больше всего вырос сахар - 41%, потом подсолнечное масло… Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания", - сказал он.

Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России, считает Владимир Путин.

Он также сообщил, что годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%. Президент рассчитывает, что инфляция вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.-0-