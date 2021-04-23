Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением - глава ООН

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя глобальная температура на планете уже на 1,2 градуса Цельсия превысила доиндустриальный уровень. Дальнейший рост этого показателя может обернуться катастрофой для человечества. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш, выступая на международном саммите по климату, сообщает Центр новостей ООН.

"Последнее десятилетие было самым жарким в истории наблюдений. Концентрация опасных парниковых газов достигла самого высокого уровня за 3 млн лет", - напомнил Антониу Гутерриш.

Он заявил, что к глобальной коалиции по достижению нулевого уровня вредных выбросов должна присоединиться каждая страна мира, каждый город и каждая компания.

Антониу Гутерриш приветствовал решение организаторов климатического саммита - власти США - к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов. Глава ООН также напомнил о других мерах, которые мировым лидерам следует принять в ближайшее время: положить конец субсидиям ископаемых видов топлива, прекратить использование угля и угольных электростанций, вкладывать больше средств в развитие зеленой экономики и возобновляемых источников энергии.

"Перед конференцией ООН по климату, которая состоится в ноябре в Глазго, нам нужны конкретные предложения по финансовой и технологической поддержке наиболее уязвимых стран. Развитые государства должны обеспечить финансирование борьбы с изменением климата, на июньском саммите G7 они должны выделить обещанные $100 млрд на борьбу с глобальным потеплением в развивающихся странах", - сказал Антониу Гутерриш.-0-