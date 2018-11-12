Мировые лидеры обсудили в Париже ДРСМД и ситуацию в Сирии

12 ноября, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в Елисейском дворце Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию в Сирии, а также вопросы торговли и санкций. Об этом сообщила 11 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сегодня во время ланча президент Трамп сидел вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили целый ряд тем, в том числе ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча", - говорится в заявлении.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ему удалось переговорить с Трампом в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце, куда Эммануэль Макрон пригласил гостей, принимающих участие в мероприятиях в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при этом уточнил, что возможности провести обстоятельную беседу у российского и американского лидеров не было.-0-