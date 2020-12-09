Мировые объемы производства вернутся на уровень до COVID-19 лишь через два-три года - ВБ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой экономике потребуется два-три года, чтобы восстановить производство до уровня, предшествующего пандемии COVID-19. Об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам Дэвида Мэлпаса, страны с развитой экономикой восстанавливаются быстрее, чем прогнозировалось. В то же время многие развивающиеся страны отстают. Немаловажную роль в этом сыграло сокращение туристической отрасли, которая в некоторых развивающихся странах является ключевым источником доходов.

Глава ВБ отмечает, что в Юго-Восточной Азии сейчас наблюдается рост экономики, в том числе благодаря Китаю. "Китай переживает выздоровление, и это помогает его соседям, поэтому в Юго-Восточной Азии наблюдается рост, который распространяется и на Японию", - сказал Дэвид Мэлпас.

Пандемия в этом году привела к краху мировой экономики, в результате чего почти 100 млн человек во многих бедных странах оказались в крайней нищете. Международный валютный фонд прогнозировал в октябре, что мировая экономика сократится на 4,4% в этом году, что является самым серьезным спадом со времен Великой депрессии.-0-