Мировые производители вакцин идут по пути российских разработчиков "Спутника V" - Гинцбург

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые производители вакцин идут по проверенному пути российских разработчиков "Спутника V", заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА "Новости".

"Наша вакцина проверена более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу", - сказал Александр Гинцбург, комментируя слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду. Ранее она заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

По словам Гинцбурга, прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.

Вакцина "Спутник V" - первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к COVID-19. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.

В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом - "Эпиваккороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.-0-