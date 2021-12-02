Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут четвертый месяц подряд, чему способствовал высокий спрос на пшеницу и молочные продукты. Такие данные распространила сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), сообщает ТАСС.

Cреднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в ноябре 134,4 пункта, что стало самым высоким показателем с июня 2011 года. Это значение на 1,2% выше показателя октября.

Отмечается, что больше всего выросли цены на молочные продукты: индекс цен на эту категорию товаров возрос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. "Сохранялся высокий мировой импортный спрос на масло и сухое молоко", - отметили эксперты организации.

Индекс цен на зерновые ФАО в ноябре вырос на 3,1% по сравнению с октябрем, превысив на 23,2% уровень прошлого года. Цены на пшеницу достигли самого высокого уровня с мая 2011 года. "Рост отразил высокий спрос на фоне ограниченных поставок, особенно пшеницы высокого качества, в то время как уровень цен поддерживался в том числе неопределенностью, связанной с возможными изменениями экспортных мер в Российской Федерации, указали в организации ООН. Индекс цен на сахар увеличился в ноябре на 1,4%. Показатель индекса цен на растительные масла снизился на 0,3%, а на мясо - на 0,9%.-0-