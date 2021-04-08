Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - ФАО

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В марте зафиксирован очередной рост мировых цен на продовольствие, который продолжается уже десятый месяц подряд. Об этом сообщается в докладе, опубликованном сегодня на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 118,5 пункта. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года.

Значительнее всего в марте выросли котировки растительных масел и молочной продукции. Так, индекс цен на растительное масло ФАО вырос по сравнению с февралем на 8% и достиг почти 10-летнего максимума.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 3,9% по сравнению с его февральским уровнем. Увеличение цен на сливочное масло объясняется главным образом некоторым сокращением предложения в Европе и увеличением спроса в связи с ожидаемым возобновлением работы сферы общественного питания. Цены на сухое молоко также выросли в результате увеличения объемов импорта со стороны азиатских стран, особенно Китая.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО оказалось на 2,3% выше уровня февраля. По данным ФАО, основной причиной роста котировок мяса птицы и свинины послужило увеличение импорта с Китаем и рост внутренних продаж в Европе в преддверии Пасхи. Цены на говядину оставались стабильными, в то время как цены на баранину снизились, поскольку из-за установившейся в Новой Зеландии сухой погоды фермеры были вынуждены распродавать поголовье.

Между тем индекс цен на зерновые ФАО в марте, наоборот, снизился на 1,8%. Однако он все еще на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Значительнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными видами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились.

Индекс цен на сахар ФАО за месяц сократился на 4%, что связано с ожидаемым значительным увеличением экспорта со стороны Индии.-0-