Мировые цены на продовольствие в мае достигли рекордных показателей за 10 лет

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост мировых цен на продовольствие в мае 2021 года стал рекордным за последние 10 лет. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО за май на 4,8% выше апрельского показателя и на 39,7% выше показателя мая 2020 года.

Одной из главных причин такого роста стал резкий подъем мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые. Он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.

Главным фактором повышения цен на зерновые стало подорожание кукурузы: среднее значение цен превысило показатель прошлого года на 89,9%. Майские цены на пшеницу были на 6,8% выше апрельских. Индекс цен на растительные масла ФАО увеличился в мае на 7,8% из-за повышения цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

Подорожал и сахар - на 6,8%. Причинами стали задержки уборочной кампании и ожидание низких урожаев в Бразилии - крупнейшем в мире экспортере сахара. Значительные поставки сахара из Индии несколько замедлили рост цен, но не смогли компенсировать негативные факторы.

Цены на мясо в мае выросли на 2,2% главным образом из-за увеличения импорта в Китай, а также роста внутреннего спроса на мясо птицы и свинину в ведущих регионах-производителях.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО увеличился на 1,8% из-за активного импортного спроса на снятое и цельное сухое молоко.

Индекс цен ФАО - результат отслеживания колебаний мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары. Индекс публикуется ежемесячно.-0-