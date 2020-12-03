Мировые цены на продовольствие в ноябре выросли до самого высокого уровня за 6 лет - ФАО

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на продовольственные товары выросли в ноябре 2020 года до самого высокого уровня почти за шесть лет. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие ФАО в ноябре составил 105,0 пункта, что на 3,9% больше, чем в октябре текущего года, и на 6,5% выше, чем в ноябре 2019 года. По данным ФАО, индекс цен на продовольствие достиг самого высокого значения с декабря 2014 года, при этом рост цен был самым резким с июля 2012 года.

Индекс цен на продовольствие ФАО отслеживает изменения мировых цен на наиболее продаваемые в мире продовольственные товары. Как показывает исследование ФАО, в ноябре выросли все его субиндексы.

Так, индекс цен на растительное масло ФАО вырос за месяц на 14,5%. Этому способствовало продолжающееся повышение цен на пальмовое масло, что связано с резким сокращением мировых запасов.

Индекс цен на зерновые ФАО вырос в ноябре на 2,5% по сравнению с октябрем текущего года и на 19,9% - с ноябрем 2019 года. Индекс цен на сахар вырос на 3,3%. Индексы цен на молочные продукты и мясо за месяц увеличились на 0,9%.

ФАО отмечает, что влияние пандемии COVID-19, особенно с точки зрения потери доходов, является важным фактором, определяющим уровень продовольственной безопасности в мире. Пандемия усугубляет и без того нестабильные условия, вызванные конфликтами, вредителями и погодными катаклизмами, включая недавние ураганы в Центральной Америке и наводнения в Африке.-0-