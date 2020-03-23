Миру потребуются годы для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса - ОЭСР

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миру потребуются годы, чтобы оправиться от экономических потерь, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа, сообщает ВВС.

По его словам, рассчитывать на быстрое восстановление экономики значит "выдавать желаемое за действительное". При этом глава ОЭСР считает, что многие крупнейшие экономики мира впадут в рецессию уже в ближайшие месяцы. Экономическая неопределенность, вызванная вспышкой вируса, означает, что экономика уже испытывает больший шок, чем во время террористических атак 11 сентября 2001 года или финансового кризиса 2008-го.

Одна из главных угроз для мировой экономики сегодня - неопределенность, поскольку пока невозможно оценить, сколько людей в мире останутся без работы и сколько тысяч предприятий обанкротятся.

Глава ОЭСР считает слишком оптимистичным прогноз снижения роста мировой экономики на 1,5% вследствие пандемии коронавируса. Он также не согласен, что график восстановления глобальной экономики примет V-образную форму: с резким, но коротким спадом экономической активности, за которым вскоре последует восстановление роста. "Сейчас мы знаем, что это не будет V. В лучшем случае это будет U: с длинным периодом спада, прежде чем перейти к восстановлению. Мы также можем не допустить, чтобы график принял форму L, если примем правильные решения сегодня".

Анхель Гурриа обратился к правительствам стран с просьбой направить все усилия на преодоление кризиса. В частности, ОЭСР призывает к четырехстороннему плану борьбы с пандемией, предусматривающему бесплатное тестирование на вирусы, лучшее оборудование для врачей и медсестер, денежные переводы работникам, включая самозанятых, и налоговые каникулы для предприятий.-0-