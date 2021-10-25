Мирзиёев на выборах президента Узбекистана набрал 80,1% голосов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на выборах главы государства набрал 80,1% голосов. Явка на выборах президента Узбекистана составила 80,8%. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК, сообщает ТАСС.

Президентские выборы прошли в Узбекистане 24 октября. В них приняли участие пять кандидатов, включая действующего главу республики Шавката Мирзиёева, который победил на предыдущих - внеочередных - выборах в 2016 году с большим отрывом от остальных претендентов.

Правом выдвигать кандидатов в президенты в Узбекистане обладают лишь политические партии, на сегодня их в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова. Самую многочисленную в республике Либерально-демократическую партию Узбекистана представляет Шавкат Мирзиёев.

За ходом выборов следили около тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. -0-