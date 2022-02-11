Мирзиеев: в Узбекистане вопрос безопасности дорожного движения вышел из-под контроля

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане собираются ужесточить ответственность за нарушения правил дорожного движения, сообщает "Мир 24" со ссылкой на пресс-службу президента страны Шавката Мирзиеева.

В пятницу глава государства провел по видеосвязи селекторное совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, на котором заявил, что законы и работа в этой сфере являются абсолютно неудовлетворительными.

"Вопрос безопасности дорожного движения вышел из-под контроля. Это вызывает нарекания людей", - отметил Шавкат Мирзиеев.

В стране планируется ввести систему штрафных баллов. Они будут начисляться за каждое правонарушение. Если сумма за год превысит 12 баллов, то водителя лишат права управления машиной и направят на повторное прохождение экзамена.

Также президент выступил с предложением ввести новый вид ответственности - дорожное хулиганство - за безответственное вождение и создание препятствий другим участникам движения. По словам главы государства, на центральных улицах больших городов необходимо установить ограничение на скорость. Так, перед детсадами и школами скорость движения не должна быть выше 30 км/ч.-0-