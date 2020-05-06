Мишустин идет на поправку

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который заразился COVID-19, чувствует себя хорошо и идет на поправку. Об этом сообщил президент России Владимир Путин сегодня на совещании, на котором обсуждается подготовленный правительством план поэтапного снятия введенных из-за коронавируса ограничений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина, - сказал Владимир Путин. - Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления".

У Михаила Мишустина 30 апреля был выявлен коронавирус, о чем он сообщил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину, а затем отправился на лечение. Указом президента исполняющим обязанности премьер-министра России в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.