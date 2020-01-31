Мишустин призвал к скорейшему созданию евразийской сети промышленной кооперации

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал к скорейшей реализации проекта по созданию евразийской сети промышленной кооперации. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает ТАСС.

"Важно не затягивать с реализацией крупного проекта по созданию евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансферу технологий", - сказал председатель правительства РФ. Он отметил, что на нынешнем заседании планируется принять решение по актуализации сроков осуществления этого проекта и объемов его финансирования. "Эта сеть должна заработать уже в следующем году", - отметил глава Кабмина РФ.

Михаил Мишустин также призвал сконцентрироваться на устранении препятствий для торговли внутри интеграционного объединения.

"На чем нам следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время? Первая задача - устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса", - сказал он. Российский премьер отметил, что это непростая и трудоемкая работа, требующая компромиссов и готовности конструктивно подходить к решению непростых вопросов.

"Председательствующая в этом году Беларусь выделила это направление в качестве приоритета. Мы это поддерживаем", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Второй задачей является цифровизация экономик, которая открывает принципиально новые возможности в самых разных сферах. "Собственно говоря, этому и посвящен наш форум, который сегодня проходит здесь, в Алматы. Отмечу, что по "цифре" мы продвигаемся достаточно успешно. Комиссия и партнеры по союзу рассмотрели около 70 инициатив, дали старт первым цифровым проектам в таких областях, как промышленность, транспорт, рынок труда", - сказал Михаил Мишустин.

Он рассказал о том, что подготовлен план по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Благодаря этой инициативе сократятся сроки пассажирских и грузовых перевозок по территории союза, а значит, транзит через ЕАЭС станет более востребованным и конкурентоспособным.

"Нужно также ускорить настройку цифрового взаимодействия по вопросам фитосанитарии и ветеринарии, создать единую систему, которая позволит отслеживать перемещение товаров и грузов, подлежащих карантинному и ветеринарному контролю. Мы практически завершаем такую работу по линии ветеринарной сертификации с нашими белорусскими коллегами, запущен аналогичный процесс в части подкарантинной продукции с Казахстаном. Если мы объединим усилия, то сможем защитить людей от некачественной продукции и усилить эффективность контроля в этой сфере", - заключил Михаил Мишустин.

Россия в целом положительно оценивает динамику евразийской интеграции и будет делать все необходимое для укрепления ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ. Он отметил, что за первые три квартала 2019 года совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился на 1,4%, есть позитивные изменения в структуре экспортных операций внутри союза. "Внутренний рынок наполняется более разнообразными товарами, а у наших производителей появляются новые возможности для продвижения своей продукции", - заключил Михаил Мишустин.-0-