Мишустин: ситуация с COVID-19 в России напряженная

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавируса в России напряженная, число пациентов с COVID-19 в больницах выросло за две недели более чем на четверть. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тыс. новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", - сказал Михаил Мишустин.

Он также сообщил, что власти регионов РФ в борьбе с COVID-19 должны принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных властей. "Очень многое зависит от своевременного реагирования региональных властей. Крайне важно в зависимости от внутренней ситуации принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей, и обеспечить возможности для вакцинации граждан", - сказал он.

По словам премьер-министра, более 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации, но этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Ситуацию с распространением коронавируса в России сегодня прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать", - считает Дмитрий Песков.

По его словам, пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане. "Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры", - указал представитель Кремля.-0-