Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России после заболевания коронавирусом

Михаил Мишустин. Фото ТАСС
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19 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым признано утратившим силу прежнее решение о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Кремля.
Таким образом, Михаилу Мишустину возвращены полномочия премьер-министра.
30 апреля Михаил Мишустин сообщил, что у него обнаружен коронавирус, после чего он был отправлен на лечение. Исполнять обязанности премьер-министра был назначен Андрей Белоусов.-0-