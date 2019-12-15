Мисс мира стала красавица из Ямайки, белоруска Анастасия Лавринчук отмечена в двух номинациях

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх завоевала титул "Мисс мира-2019" на одноименном международном конкурсе, который прошел 14 декабря в Лондоне. Белорусская участница Анастасия Лавринчук была отмечена в двух номинациях, сообщили БЕЛТА в Национальной школе красоты.

Победительнице "Мисс мира-2019" 23 года, ее рост составляет 167 см. Она является студенткой женского факультета и факультета психологии в Университете штата Флорида. На "Мисс мира" Тони-Энн Сингх также победила в номинации "Мисс Талант", что позволило ей выступить сольно во время финала с песней "I Have Nothing" авторов Дэвида Фостера и Линды Томпсон.

Второе место на конкурсе у красавицы из Франции, на третьем оказалась конкурсантка из Индии. В топ-5 вошли: Нигерия, Бразилия, Индия, Ямайка и Франция. Всего в "Мисс мира-2019" участвовали 112 стран.

Беларусь в этом году представляла обладательница титула "II Вице-мисс Беларусь-2018" 19-летняя студентка Института бизнеса БГУ Анастасия Лавринчук. Девушке не удалось пробиться в топ соревнования. Ее лучшим результатом стало попадание в рейтинг из 19 самых интеллектуальных девушек мира в рамках номинации "Head to Head Challenge". Жюри конкурса оценивало конкурсанток по ораторским выступлениям и умению отвечать на вопросы. Девушки обязательно должны были свободно говорить на английском языке. До Анастасии Лавринчук еще ни одна белоруска, которая выступала на "Мисс мира", не проходила в топ "Head to Head Challenge". Анастасия отличилась и в номинации "Мисс Спорт", попав в тридцатку по итогам зачетов.

Анастасия Лавринчук. Фото из архива

В прошлом году "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич вошла в топ-5 конкурса, удостоилась титула "Мисс мира Европа-2018", а также имела успехи в нескольких номинациях. Пока это лучший результат белорусок на самом престижном соревновании красоты.-0-