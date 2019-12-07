Антония Порсилд. Фото организаторов конкурса
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей телевизионного конкурса красоты Miss Supranational 2019 стала Антония Порсилд из Таиланда. Такая информация размещена на сайте конкурса, сообщает БЕЛТА.
Фото организаторов конкурса
В конкурсе, который проходил в этом году в польском городе Крыница-Здруй, принимали участие представительницы 77 стран. Беларусь на форуме представила Каролина Борисевич - обладательница титула "Мисс фото" на национальном конкурсе 2018 года, профессиональная модель, магистрант и действующий юрист в строительной компании. Ей не удалось войти в топ-5.
Miss Supranational - один из самых престижных конкурсов красоты для фотомоделей, он проводится с 2009 года. В 2012-м титул Miss Supranational завоевала белоруска Екатерина Бурая.-0-