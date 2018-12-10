Миссия наблюдателей от СНГ назвала ход выборов в Армении прозрачным и открытым

10 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Внеочередные парламентские выборы 9 декабря прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Армении. Об этом, подводя итоги выборов, заявил руководитель миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский.

"В результате долгосрочного и краткосрочного мониторингов мы пришли к выводу, что внеочередные парламентские выборы 9 декабря 2018 года прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Армении. Голосование было открытым и прозрачным. Избирательные комиссии на всех уровнях обеспечили для избирателя условия для свободного волеизъявления", - сказал Виктор Гуминский.

Вместе с тем он отметил, что нарушения все же были, однако они не могли повлиять на результаты выборов.

В Армении 9 декабря прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержал блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", набрав 70,43% голосов.-0-