Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов президента Молдовы

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Молдовы Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб 12 октября приступили к мониторингу выборов президента Молдовы, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества миссию возглавляет первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский. Уже состоялась встреча представителей штаба миссии с председателем и секретарем Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорином Чимилом и Максимом Лебединским.

Стороны обсудили вопросы, связанные с выборами президента Молдовы. Председатель Центризбиркома подробно проинформировал о ходе избирательной кампании и мерах, принимаемых избирательными органами по подготовке и проведению выборов.

В свою очередь наблюдатели от СНГ отметили, что основная задача миссии - оценивать избирательную кампанию на ее соответствие национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

Работа миссии будет строиться в соответствии с законодательством Молдовы, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

Выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября.-0-