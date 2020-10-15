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15 октября 2020, 09:24

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов президента Молдовы

Фото Исполнительного комитета СНГ
Фото Исполнительного комитета СНГ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Молдовы Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб 12 октября приступили к мониторингу выборов президента Молдовы, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества миссию возглавляет первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский. Уже состоялась встреча представителей штаба миссии с председателем и секретарем Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорином Чимилом и Максимом Лебединским.

Стороны обсудили вопросы, связанные с выборами президента Молдовы. Председатель Центризбиркома подробно проинформировал о ходе избирательной кампании и мерах, принимаемых избирательными органами по подготовке и проведению выборов.

В свою очередь наблюдатели от СНГ отметили, что основная задача миссии - оценивать избирательную кампанию на ее соответствие национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

Работа миссии будет строиться в соответствии с законодательством Молдовы, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

Выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября.-0-

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