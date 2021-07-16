Миссия США в Афганистане провалилась - Лавров

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась и это понимают все, в том числе и Вашингтон, сообщает ТАСС.

"Американцы ушли, как подтвердил президент Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США", - сказал он журналистам на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Как отметил Лавров, Москва не заинтересована в том, чтобы на территории Афганистана царил хаос.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны. Но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма, наркобизнеса, происходящих с этой территории", - сказал он.

РФ продолжит работать с США и со всеми другими странами, которые могут повлиять на ситуацию в Афганистане, сказал Лавров.-0-