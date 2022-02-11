Митинг против обязательной вакцинации прошел в Нью-Йорке

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники митинга у здания мэрии в Нью-Йорке выступили против ношения масок в школах и обязательной вакцинации от коронавируса работников муниципальных предприятий. Об этом сообщает ТАСС.

В Нью-Йорке должны быть уволены более 3 тыс. муниципальных работников: учителей, врачей, медсестер, пожарных и полицейских, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Власти города рассчитывают, что угроза лишиться места работы заставит их сделать прививку. Кроме того, с четверга в Нью-Йорке отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением школ. Многие родители и учителя недовольны данным решением.

В результате в парке перед городской мэрией собрались несколько десятков человек, в том числе учителя, врачи, несколько пожарных, родители школьников. Количество участников оказалось не так велико, потому что многие рассчитывают сохранить свои места при помощи профсоюзов, которые ранее уже раскритиковали планы властей провести масштабные увольнения.

"Я работала медсестрой всю пандемию, два года. Условия были сложные, у нас не было порой достаточно тестов на коронавирус для нас самих. А теперь нас хотят уволить", - рассказала одна из участниц митинга, представившаяся как Стефани. Некоторые митингующие заявляли, что сами вакцинировались, однако выступают за то, чтобы люди имели возможность выбирать - делать прививку или нет, а не идти на это под давлением правительства.

"Детям тяжело в масках, нам труднее с ними взаимодействовать. Волна омикрона уже прошла, хватить мучить и нас, и их", - рассказал молодой человек по имени Джон Спенсер, заявивший, что работает учителем на Стэйтен-айленде - одном из районов Нью-Йорка.

Порядок в районе проведения митинга обеспечивали усиленные наряды полиции, мероприятие прошло спокойно.-0-