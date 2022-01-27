Митинг с антиамериканскими лозунгами прошел в Братиславе

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг с антиамериканскими лозунгами и против планов властей Словакии заключить военное соглашение с США прошел 26 января перед президентским дворцом в центре Братиславы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на словацкую газету Pravda.

Более одной тысячи митингующих, среди которых лидеры политической оппозиции и депутаты национального парламента, призвали президента страны Зузану Чапутову отказаться от военного соглашения с США, проект которого 12 января единогласно одобрило правительство Словакии. Они заявляют, что договор создает угрозу государственному суверенитету страны. Над ними подняты транспаранты с надписями: "Yankee go home!", "Нет войне!", "Славяне, объединяйтесь!".

Экс-премьер Словакии, председатель партии "Курс - социальная демократия", по инициативе которой прошел митинг, Роберт Фицо проинформировал, что в ближайшее время в республике начнется сбор подписей граждан под петицией к властям с требованием объявить общенародный референдум по вопросу военного соглашения с США, а также проведения в стране досрочных парламентских выборов, так как действующий Кабмин, по его словам, предает интересы словацкого народа.

Роберт Фицо особо подчеркнул, что Россия ни коим образом не угрожает Словакии, что, в частности, недавно утверждал министр обороны республики Ярослав Надь.

Депутат парламента страны Лубош Блага, выступая перед участниками акции протеста, заявил, что словаки никогда не поднимут оружие против россиян. В ответ на эти слова митингующие сканировали: "Никогда против России!"

Зузана Чапутова, несмотря на требования общественности, отказалась направить на экспертизу в Конституционный суд Словакии соглашение о военном сотрудничестве Братиславы с США на предмет соответствия документа законам республики.

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики сможет получать в обмен финансирование из США. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Роберт Фицо, например, убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.-0-