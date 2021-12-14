Митинг в поддержку Ассанжа прошел у британского консульства в Нью-Йорке

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Митинг против экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прошел в понедельник в Нью-Йорке. Его трансляция велась на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

Протестующие собрались у здания генерального консульства Великобритании с плакатами в поддержку основателя WikiLeaks. "Свободу Джулиану Ассанжу", - гласил один из плакатов.

Участники митинга выражали негодование в связи с решением Апелляционного суда Англии и Уэльса, который ранее поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. Также они сетовали на то, что крупные американские и британские СМИ избегают освещения мероприятий в поддержку австралийца. Среди активистов, принявших участие в митинге, были основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сьюзен Сарандон и другие. Митинг продлился около часа.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks. Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции, Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей. Невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить решение суда, назвав его "опасным и ничем не обоснованным", а также "грубой судебной ошибкой".

Джулиан Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.-0-