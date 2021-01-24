Митинг за снятие ограничений из-за коронавируса проходит в Тбилиси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители оппозиции, бизнес-сообщества и гражданские активисты проводят сегодня митинг в Тбилиси у Дома правительства с требованием снять ограничения, действующие в стране для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

По их мнению, власти в первую очередь должны разрешить работу общественному транспорту, а затем снять остальные ограничения ухудшения социального положения граждан. Митингующие планируют периодически проводить акции, чтобы заставить правительство пойти на уступки. На 25 января запланирована еще одна акция протеста у Дома правительства.

Власти Грузии из-за с ухудшающейся эпидобстановки ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года. На прошлой неделе правительство сообщило о начале послаблений с 1 февраля. Будет снят запрет на регулярное авиасообщение, который действует с марта 2020 года. Заработают крупные торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави начнут работать общественный транспорт и школы. В Аджарской автономной республике откроются рестораны и кафе, у которых есть возможность рассаживать людей под открытым небом. С 15 февраля по всей стране откроются крупные вещевые рынки.

В Тбилиси, Кутаиси и Рустави общественный транспорт не заработает до 1 марта, также здесь будут закрыты школы. До 1 марта продлится запрет на ночное передвижение людей по всей стране, который действует ежедневно с 21.00 до 5.00. Власти оставили закрытыми горнолыжные курорты, гостиницы, казино и развлекательные центры, также не осуществляются междугородные перевозки.

В Грузии первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодня в республике выявлены 253 518 заразившихся, выздоровели 242 085 пациентов, 3055 человек умерли.-0-