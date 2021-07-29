Митинги противников принудительной вакцинации прошли в Афинах, Салониках и Патрах

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные митинги противников принудительной вакцинации прошли вечером 28 июля в Афинах, Салониках и Патрах. В греческой столице собрались около 200 человек на центральной площади Синтагма напротив парламента, сообщает ТАСС.

Митинг на Синтагме прошел спокойно, без инцидентов. Полицейские были в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами. Некоторые из них держали наготове баллончики со слезоточивым газом, но использование спецсредств не потребовалось. "Все пошло с того момента, как ввели индивидуальные налоговые номера и номера социального страхования, на всех людей уже заведены досье", - сказал один из выступающих.

В северном греческом городе Салоники манифестация под центральным лозунгом "Нет обязательной вакцинации от COVID-19" проводилась у Белой башни - туристического символа города. Участники манифестации выкрикивали лозунги против ограничительных мер, принимаемых для пресечения распространения коронавируса, а также против вакцинации детей.

Противники прививок провели новый митинг и в портовом городе Патры, третьем по величине после Афин и Салоник. По сообщению новостного портала newsit.gr, около 20 участников манифестации, протестовавших против ограничительных мер, зашли во время марша в храм Святого Андрея и спели акафист.

Согласно принятой парламентом Греции поправке к законодательству, вакцинация обязательна для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения, установлены крайние сроки для получения ими первой дозы вакцины - 16 августа и 1 сентября соответственно. Объявлено, что тот, кто не сделает прививку, может быть отстранен от работы без выплаты зарплаты за этот период.-0-