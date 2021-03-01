Митинги сторонников и противников Пашиняна проходят в Ереване

1 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Митинг, созванный премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проходит на площади Республики в Ереване.

Собравшиеся на площади граждане встретили Никола Пашиняна словами "Никол - премьер-министр", "Мы - хозяева своей страны" и другими лозунгами. После гимна Республики Армения Никол Пашинян поприветствовал собравшихся. "Сегодня на этой площади в первый день весны давайте наполним друг друга радостью, победой и оптимизмом. Появятся провокации, что на эту площадь привели людей. Есть один способ ответить на это от первого до последнего ряда, чтобы показать, как вы общаетесь с платформой, показать, как мы были и остаемся вместе как гордые и счастливые граждане Республики Армения", - сказал Никол Пашинян.

Тем временем на проспекте Баграмяна стартовал митинг оппозиционного Движения за спасение Отечества с требованием отставки Никола Пашиняна. Участник собрания Гегам Манукян в своем выступлении отметил, что в эти дни представители многих сфер выразили поддержку движению. Он подчеркнул необходимость поддержать армию. "Сейчас мы находимся на символическом участке, перед зданием Национальной академии наук. В декабре академия потребовала отставки правительства и премьер-министра", - сказал Гегам Манукян, зачитав заявление академии. Согласно нему, НАН, осознавая серьезность момента, требует от властей воздержаться от увольнения опытных командиров, пользующихся доверием народа и военных.-0-