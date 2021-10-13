Мизерные зарплаты и аварийные вагоны: работники "Укрзализныци" готовятся бастовать

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Украинской железной дороги ("Укрзализныця") на грани забастовок. Уже с сегодняшнего дня на маршруты могут не выйти составы, которые не соответствуют всем требованиям безопасности. Если правительство не отреагирует на требования железнодорожников, в ближайшие недели может остановиться работа более 70% пассажирских вагонов и локомотивов. Об этом рассказал глава независимого профсоюза "Укрзализныци" Александр Скиба, сообщает УНН.

"Я не знаю, почему это называют акциями протестов. Состояние вагонов и локомотивов в аварийном, непригодном состоянии. Люди, работающие там, не могут брать на себя ответственность... Это жизнь и здоровье людей и вопрос экологии. Много перевозок химических веществ, что будет, если произойдет авария с вагонами, которые их перевозят? Мы написали обращение в правительство, СБУ, МВД, у нас требование, чтобы все выполняли свои обязанности", - заявил Александр Скиба.

Кроме того, по словам профсоюзного лидера, сотрудники "Укрзализныци" получают мизерные зарплаты. "Правительство должно пересмотреть тарифные ставки и должностные оклады. В этом году рост зарплат должен составить 75%", - сказал Александр Скиба.

В профсоюзе рассказывают, что зарплаты не пересматривали два последних года, несмотря на то, что по условиям коллективного договора должны были повышать на 25% в год.

"То есть на миллионные зарплаты Набсовету и Лещенко (бывший член Наблюдательного совета "Укрзализныци". - Прим. БЕЛТА), который не знает ширину украинской железнодорожной колеи, есть средства. А сотрудникам железнодорожной отрасли, которых и так катастрофически не хватает, - нет денег. Каждый раз, когда мы протестуем, нам обещают, и дальше все равно ничего не происходит", - говорит Александр Скиба.

Глава независимого профсоюза рассказывает, что протестовать против таких условий работы согласились шесть депо на Южной железной дороге, три депо на Юго-Западной, останавливается Львовское западное депо, планируют подключиться работники Приднепровской ветки. Однако в региональных депо сообщили, что данную информацию не могут подтвердить. По информации УНН, сейчас с протестующими железнодорожниками проводят беседы, просят продолжить работать и обещают в ближайшие дни удовлетворить их требования.-0-