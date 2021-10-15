МКС на время потеряла ориентацию в пространстве

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная космическая станция (МКС) кратковременно теряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Сейчас она восстановлена, сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
"При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате временно изменилась ориентация МКС", - отметили в РКК.
Как уточнили в РКК "Энергия", ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. "Станции и экипажу ничто не угрожает", - подчеркнули в РКК.
Как сообщают "Известия", на корабле "Союз МС-18" на Землю будут возвращаться космонавт Олег Новицкий, а также члены первого "киноэкипажа" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.-0-