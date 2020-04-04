Многие ограничения не помогают сдерживать коронавирус, а только усложняют жизнь людям - мнение

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесчисленные предписания оборачиваются безумными последствиями, которые не помогают сдержать распространение коронавируса, а только усложняют жизнь людям. Такое мнение выразил обозреватель Deutsche Welle Фабиан Шмидт.

"Коронавирус, похоже, затуманивает сознание некоторых политиков, лишая их способности понимать то, что действительно важно. Ежедневно где-то в мире поднимается шум по какому-либо новому поводу, но при этом основные права попираются с умопомрачительной скоростью", - считает аналитик и приводит следующие примеры.

Если вам повезло жить в деревне в Бранденбурге, граничащей с федеральной землей Мекленбург - Передняя Померания, вы больше не сможете ходить за покупками в ближайший супермаркет, потому что на границе двух земель стоит наряд полиции, не позволяющий пройти "туристам".

Жителям Франции все еще разрешено сходить в магазин за продуктами, но боже их упаси от традиционной покупки - "только свежего" багета! Если таких гурманов увидит полиция, им не отвертеться от весьма ощутимого штрафа. В Южно-Африканской Республике больше нельзя выгуливать собак, в Китае запретили выносить мусор здоровым людям, на всякий случай севшим на карантин.

"В общем, примеров абсурдных запретов и ограничений по всему миру не счесть", - подытоживает Фабиан Шмидт. Он советует всем, кто хочет внести свою лепту в борьбу с распространением коронавируса, придерживаться простых правил: избегать лишних социальных контактов, регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию. -0-