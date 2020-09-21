Многоязычие препятствует развитию дегенеративных болезней - ученые

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знание двух и более языков препятствует развитию дегенеративных болезней типа Альцгеймера и Хантингтона. К такому выводу пришли испанские ученые Открытого университета Каталонии и Университета Помпеу Фабра в Барселоне на основании совместного исследования, сообщает ТАСС.

Были детально изучены жители Каталонии, большинство которых в силу исторических причин говорит на испанском и каталанском языках. Исследователи пришли к выводу: билингвы интеллектуально выгодно отличаются от тех, кто говорит только на одном языке.

Эксперты увидели значительную разницу между активно пользующимися несколькими языками на работе и в быту и людьми с пассивными знаниями двух и даже трех языков. Представители первой группы легче преодолевали ранние симптомы когнитивного неблагополучия. Ученые считают, что для головного мозга полезно постоянное переключение, или, другими словами, лингвистическая гимнастика.

Ученые утверждают: в странах с двуязычием дегенеративным заболеваниям головного мозга жители подвержены на 50% меньше, чем в одноязычных социумах.-0-