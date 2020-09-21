Многотысячная акция против COVID-ограничений прошла в Дюссельдорфе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дюссельдорфе (Германия) прошла акция противников ограничительных мер, введенных властями в ходе распространения COVID-19. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

20 сентября перед зданием ландтага крупнейшей по числу жителей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия собрались около 4 тыс. COVID-диссидентов. Некоторые активисты держали плакаты, на которых призывали обниматься, а не соблюдать дистанцию. Параллельно в городе проводилась демонстрация в поддержку политики правительства, направленной на сдерживание пандемии. В ней было заявлено участие 500 человек.

Обе акции, по данным полиции, прошли спокойно. По существующим сейчас правилам, участникам демонстраций не нужно надевать защитные маски, но они должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Во время акции организаторы со сцены призывали COVID-диссидентов к соблюдению социальной дистанции.

Институт имени Роберта Коха сообщил, что за минувшие сутки в Германии выявлено 1345 новых случаев заражения COVID-19, накануне этот показатель был рекордным с апреля - почти 2,3 тыс.. Число выявленных случаев заражения в Германии с начала пандемии коронавируса составляет 271,4 тыс. От последствий заражения COVID-19 в Германии скончались 9386 пациентов. Около 239,8 тыс. человек официально считаются выздоровевшими.-0-