Многотысячная манифестация против COVID-ограничений прошла в Брюсселе

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22 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе около 35 тыс. человек вышли в воскресенье на акцию протеста против антиковидных ограничений, сообщает Euronews.
Протестующие выступили против введения бельгийскими властями обязательного сертификата о вакцинации против COVID-19, необходимого для посещения общественных мест, среди которых бары и рестораны.
Манифестация, начинавшаяся спокойно, позже переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Стражи правопорядка применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ, около 60 человек задержаны.-0-