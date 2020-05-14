Мнучин заявил, что задержка отмены ограничительных мер чревата разрушением экономики США

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, может нанести глубокий урон экономике США. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает ТАСС.

"Мы должны открывать экономику безопасным образом. Президент беспокоится о здоровье американцев", - отметил он.

"Однако есть еще и угроза того, что мы выжидали слишком долго. Существует угроза уничтожения экономики США. Я считаю, что президент совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики", - добавил Стивен Мнучин. С его точки зрения, начинать этот процесс нужно с районов страны, где уровень возникновения новых случаев заражения коронавирусом низок по сравнению с такими очагами, как город Нью-Йорк. Стивен Мнучин считает, что постепенный отказ от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, позволит начать восстановление американской экономики по окончании второго квартала текущего года.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (штат Миссури) Джеймс Буллард в интервью газете The Wall Street Journal 1 мая выразил мнение, что слишком долгое применение нынешних мер, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, может нанести длительный и глубокий вред экономике США. Руководитель одного из 17 банков, входящих в состав Федеральной резервной системы, назвал экономические трудности в США "феноменом главным образом второго квартала, после которого во второй половине года начнутся восстановление и нормализация", если ориентироваться на оценки экспертов в области здравоохранения. Буллард считает, что пока администрация президента Дональда Трампа вполне успешно борется, скорее, с симптомами кризиса, а не пытается отыскать пути выхода из него.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.-0-