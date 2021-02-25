Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Moderna завершила разработку вакцины против южноафриканского штамма коронавируса, сообщается на сайте фирмы.

Первые дозы обновленного препарата отправлены в Национальный институт здравоохранения США (NIH) на клинические испытания, которые будут проводиться и финансироваться Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США, входящим в NIH. Исследователи будут изучать эффективность препарата при ревакцинации людей, которые ранее уже получили прививки против коронавируса, а также для вакцинации тех, кто не делал прививку и не болел COVID-19.

Испытания должны начаться в ближайшие недели. Пока неизвестно, когда препарат будет доступен для массового использования.-0-