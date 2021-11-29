Модифицированный "Спутник" против омикрон-штамма могут выпустить в России уже в феврале

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производители российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированных против омикрон-штамма, к 20 февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

"Центр имени Гамалеи считает, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" нейтрализуют штамм омикрон, поскольку они эффективны против других мутаций. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов доз "Спутника" к 20 февраля 2022 года", - отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он также подчеркнул, что в 2022 году могут быть доступны более 3 млрд доз вакцины против нового штамма коронавируса.

По данным РФПИ, центр имени Гамалеи уже начал разработку новой версии "Спутник V" и "Спутник Лайт", которая нейтрализует новый штамм коронавируса.-0-