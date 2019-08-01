Мохамед ульд Шейх аль Газвани вступил в должность президента Мавритании

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мохамед ульд Шейх аль Газвани вступил в должность президента Исламской Республики Мавритания (ИРМ), сообщает ТАСС.
Церемония вступления в должность избранного главы государства прошла в Центре конференций в Нуакшоте в присутствии тысяч гостей, в том числе из-за рубежа.
Бывший глава Генерального штаба армии, экс-министр обороны Мохамед ульд Шейх аль Газвани стал победителем первого тура президентских выборов в ИРМ, состоявшегося 22 июня. Он набрал около 52% голосов избирателей.-0-
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