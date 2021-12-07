МОК выступил с заявлением в связи с позицией США по дипломатическому бойкоту Игр-2022

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет выразил свою позицию относительно дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны США. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

"Присутствие официальных лиц и дипломатов - сугубо политическое решение каждого правительства, МОК полностью признает это право, будучи политически нейтральным. В то же время заявление США показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остается вне политики, и мы приветствуем это. Поддержка спортсменов и Олимпийских игр неоднократно демонстрировалась на протяжении последних месяцев, в том числе резолюцией ООН, принятой всеми 193 членами организации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на минувшей неделе. Резолюция призывает всех членов ООН сотрудничать с МОК и Международным паралимпийским комитетом в попытке использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне сроков Олимпийских и Паралимпийских игр", - было отмечено в заявлении пресс-службы МОК.-0-