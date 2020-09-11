Молдавия продляет режим ЧП из-за пандемии короновируса до 30 сентября

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молдавия продлила режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и действующие ограничения до 30 сентября из-за пандемии COVID-19. О решении Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья после изучения эпидемической ситуации в стране сообщает ТАСС.

Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлевается на всей территории республики, уточняется в документе.

Сейчас в Молдавии действуют ограничения на въезд в страну для иностранцев, обязательно использование защитных масок в общественных местах. "Комиссия призвала избегать открытия избирательных участков в образовательных учреждениях к президентским выборам 1 ноября. В то же время комиссия ввела ряд послаблений. Так, была разрешена организация свадеб, других торжественных мероприятий, если в них принимают участие не более 50 человек", - отмечается в сообщении.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики, на 11 сентября в стране коронавирусом заразились 42 183 человека (или примерно 1% населения). В больницах и дома проходят лечение 10 632 человека, число летальных исходов достигло 1 114.-0-