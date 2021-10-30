Молдова будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб.м

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость газа для Молдовы, согласно условиям нового контракта с "Газпромом", в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб.м. Об этом рассказал проводивший переговоры в Санкт-Петербурге вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно $450 за 1 тыс. куб.м, а затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях в контракте цена на газ будет в два раза ниже рыночной", - написал Андрей Спыну на странице в Facebook. По его словам, формула расчета стоимости газа учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть.

"Что касается долга, накопленного компанией "Молдовагаз", мы договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, и у нас пройдут новые переговоры по определению способа и сроков погашения этой задолженности", - добавил вице-премьер.

Руководители "Газпрома" и Молдовы 29 октября согласовали условия контракта на поставку газа, а также схему погашения задолженности страны. Как проинформировали в "Газпроме", контракт с 1 ноября 2021 года продлен на пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время тело долга Молдовы перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Тем временем в Молдове образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и запущен поиск альтернативных поставщиков газа. На время переговоров стороны продлевали действующий договор до конца октября. В этом месяце страна импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148.-0-