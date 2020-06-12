Молдова не будет возвращаться к ограничениям из-за всплеска заражений коронавирусом

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Молдовы не планируют ужесточать ограничительные меры на фоне роста числа заражений коронавирусом в последние дни. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон, отвечая 12 июня на вопросы жителей страны и журналистов во время прямого эфира в соцсетях, сообщает ТАСС.

"Всплеск заражений коронавирусом в последние дни регистрируется не только в Молдове. Это мировая тенденция. Она связана со снятием запрета на экономическую деятельность и других ограничений в мае, - сказал Игорь Додон. - Звучат призывы вернуться к режиму чрезвычайного положения, остановить экономическую деятельность. Этого мы не можем допустить".

По словам президента Молдовы, правительство контролирует ситуацию с распространением коронавируса. "Врачи подготовлены, у них все есть, мест в больницах достаточно. Ситуация управляется", - отметил он.

Страна начала снимать введенные ограничения в мае, когда здесь отменили режим чрезвычайного положения. Сотруднки госпредприятий вернулись на рабочие места 4 мая, после этого были разрешены прогулки на свежем воздухе, открылись рынки, торговые центры и магазины. 15 июня Молдова снимет запрет на международное авиасообщение, а границы для иностранцев планирует открыть после 30 июня. Власти страны объясняют послабления прежде всего экономической целесообразностью.

Накануне в Молдове инфицирование COVID-19 подтвердилось у 406 человек, общее число заразившихся достигло 10 727. 10 июня было выявлено 296 новых случаев заражения, а 9 июня - 218. С момента вспышки коронавируса в стране скончались 375 человек.-0-