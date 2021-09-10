Молдова объявила режим ЧП в сфере здравоохранения

10 сентября, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Власти Молдовы ввели режим ЧП в области здравоохранения в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.

Чрезвычайное положение в Молдове будет действовать с 10 сентября по 30 октября. Решение по этому поводу огласила министр здравоохранения страны Алла Немеренко после заседания Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Так, начиная с 11 сентября лица старше 18 лет смогут посещать общественные мероприятия лишь при наличии определенных документов: сертификата о вакцинации, отрицательного результата теста на коронавирус или теста на антитела. Допускается также справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 90 дней. Отмечается, что документы можно предоставлять как в бумажном, так и в электронном виде.

Алла Немеренко уточнила, что в ближайшие дни Минздрав Молдовы разработает план по предотвращению распространения инфекции COVID-19 и реагированию на нее.-0-