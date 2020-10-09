Молдова откроет 139 избирательных участков за рубежом для выборов президента

9 октября, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В этом году для выборов президента Молдовы в 36 странах будут открыты 139 избирательных участков, что на 39 избирательных участков больше, чем на выборах 2016 года.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля отметил, что проведение выборов в условиях пандемии предполагает ряд рисков. "В связи с эпидемиологической ситуацией и возможными ограничениями в отношении здоровья, введенными принимающими странами, существует риск того, что некоторые избирательные участки не будут открыты. По этой причине первое решение, которое мы предложили, - это голосование на ближайшем избирательном участке, который открыт рядом с тем, который не может функционировать из-за роста заболеваемости COVID-19 ", - сказал Олег Цуля.

Министр уточнил, что к сегодняшнему дню определены практически все места, где будут открыты 139 избирательных участков. В дальнейшем будут организованы информационные сессии для граждан диаспоры.

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября текущего года. Все граждане, даже с повышенной температурой, смогут реализовать свое право голоса, для таких людей будет организовано специальное пространство в секциях.

"В настоящее время мы работаем над поправкой к инструкции, подготовленной Чрезвычайной национальной комиссией по здравоохранению, которая по предложению ЦИК внесет дополнения, разрешив оборудовать специальное место на избирательном участке, а также специальный стол и урну для голосования, где люди с температурой смогут воспользоваться своим правом голоса", - заявил председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорин Чимил.-0-