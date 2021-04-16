Молдова планирует приобрести у России 700 тыс. доз вакцины "Спутник V"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Молдовы планируют закупить 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое решение принял Национальный комитет по координации деятельности по иммунизации населения от коронавируса, сообщает ТАСС.

"На заседании комитета принято решение подать запрос властям Российской Федерации на приобретение 700 тыс. доз вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Лидер крупнейшей в Молдове Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон сообщил ранее, что по итогам его переговоров в Москве с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком уже в апреле в республику поступит в качестве гуманитарной помощи 182 тыс. доз "Спутника V". Часть этой партии - 62 тыс. доз - предназначена для непризнанного Приднестровья. По его словам, правительство также закупит необходимое количество доз этого препарата.

В Молдову уже поступило 110 тыс. доз препаратов британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer, которые были выделены республике через международную платформу распределения вакцин COVAX, а также правительством Румынии. В мае и июне здесь ожидают еще свыше 200 тыс. доз через эту платформу.

Как свидетельствуют опросы, более трети жителей республики - 35,42% опрошенных - желают привиться российским препаратом, отдав ему предпочтение перед Pfizer и AstraZeneca.

По оценкам властей, Молдове с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, потребуется примерно 4,8 млн доз на два этапа вакцинации, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% от необходимого объема, еще 30% сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы правительство Молдовы будет закупать напрямую у производителей.-0-